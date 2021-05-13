صور.. انقاذ عشرات الدوانم لمحصول الحنطة من السنة النيران في صلاح الدين

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة تقدر بـ 60 دونما في منطقة جلام الدور في محافظة صلاح الدين .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الاطفاء طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الحقل واخمدت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية إذ لم يحترق سوى دونم واحد فقط.

وانقذت فرق الدفاع المدني ما يقدر بـ 60 دونم ضمن الحقل المسجل داخلة الحادث، وفقا للبيان.

ونوه البيان إلى أن سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في الاعمدة الناقلة التيار الكهرباء والمارة داخل الحقل المزروع .

يذكر أن حوادث احتراق محصولي الحنطة والشعير في العراق تتكرر مع كل موسم حصاد لهذين المحصولين الذي يبدأ في شهر أيار من كل عام، ما يسبب خسائر فادحة للمزارعين، فيما تبقى اسباب معظم تلك الحرائق الكبيرة غير معروفة، فيما يعزوها البعض الى اسباب ارهابية او بفعل المنافسة.