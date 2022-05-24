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صور.. انقاذ اطفال ونساء من نيران حريق في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T11:07:57+0000
صور.. انقاذ اطفال ونساء من نيران حريق في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الانقاذ في بغداد، اليوم الثلاثاء، من انقاذ اطفال ونساء التهمت النيران منزلهم باحدى مناطق العاصمة.

وقالت مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن فرق دفاع مدني بغداد الرصافة تمكنت من انقاذ نزلاء داخل بناية سكنية في منطقة الشعب، شمالي  العاصمة، ونقلهم إلى مكان آمن، ومن ثم إخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير والحد من توسعها وانتشارهاوبدون اي اضرار بشرية .

وأرجع المصدر، سبب الحادث  الى "احتراق بورد كهرباء رئيسي للبناية السكنية"، مؤكداً "اخماد الحادث والسيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى ارجاء البناية مع إنقاذ الساكنين وبينهم اطفال ونساء".

 

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