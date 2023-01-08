صور.. انطلاق 3 تظاهرات في بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، يوم الأحد، تنظيم 3 تظاهرات لموظفي العقود.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الآلاف من منتسبي المزارات الشيعية في عموم العراق تظاهروا أمام وزارة المالية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

ونقل مراسلنا عن المتظاهرين قولهم، إنهم "يعملون بصفة عقد منذ أكثر من 15 عاما ولم يتم إنصافهم من قبل الحكومة".

كما تظاهر العشرات من موظفي مديريات التنفيذ بوزارة العدل في بغداد والمحافظات، أمام مقر الوزارة، للمطالبة بصرف الحوافز الخاصة بهم.

وذكر مراسلنا ان الموظفين حملوا، لافتات تطالب بصرف الحوافز الخاصة بهم، مبينين أن "هذه الحوافز اقرها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 4 لسنة 2002 والذي ما زال قراره ساري المفعول وكذلك أيدتها قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وأن استيفاءها والعمل بها صحيح وموافق للقانون".

كما شهدت بغداد، تظاهرات لمحاضري وإداريي الرصافة الثالثة 2020 أمام وزارة المالية.