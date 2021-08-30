صور.. انطلاق مهرجان "أور" الأول للدراجات الهوائية جنوبي العراق

شفق نيوز/ انطلق في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، "مهرجان أور الأول" لسباق الدراجات الهوائية بمشاركة عشرات المواطنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الحكومة المحلية في المحافظة نظمت عصر اليوم "مهرجان أور الأول" لسباق الدراجات الهوائية حيث سينطلق المشاركون في السباق من مقر مديرية شبكات كهرباء الجنوب الغربي، الواقعة جنوب غربي مدينة الناصرية إلى مدينة أور الاثرية.

وبين ان الهدف من هذا السباق هو تسليط الضوء على مدينة أور الأثرية والتحشيد لها سياحيا خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن محافظة ذي قار تترقب تفويج وفوداً من المسيحيين في العراق والعالم لزيارة مدينة أور الأثرية حيث يقع بيت النبي إبراهيم، إلى جانب مجاميع للسياحة الآثارية.