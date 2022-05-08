صور.. انطلاق أربع تظاهرات في إقليم كوردستان وديالى وكركوك

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من اساتذة الجامعات والمعاهد و موظفي جامعات السليمانية وإدارة گرميان اليوم الأحد احتجاجا على تأخير صرف رواتب شهر آذار المنصرم، في وقت شهدت محافظتا ديالى وكركوك انطلاق تظاهرتين لخريجي المعاهد التقنية ومتدربين في شركة نفط الشمال.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن متظاهرو السليمانية قاموا بقطع الطريق الذي يربط محافظة السليمانية بمحافظة كركوك احتجاجا على تأخير صرف رواتب شهر آذار المنصرم.

وتظاهر اساتذة و موظفي جامعة گرميان أمام المعهد التقني في مدينة كلار مطالبين بصرف رواتبهم الشهرية والزام الحكومة بصرف رواتبهم كل 30 يوما مع صرف العلاوات والترفيعات.

يذكر أن حكومة الإقليم باشرت بتوزيع رواتب شهر آذار منذ أكثر من أسبوعين الا ان بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان لم يتسلموا رواتبهم بسبب عدم توفر السيولة المالية في البنوك والمصارف الحكومية.

وقد أعلن مصدر مطلع في وزارة المالية، يوم امس، عن موعد إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر نيسان/ ابريل الماضي .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن دائرة المحاسبة استأنفت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر نيسان الماضي .

واضاف البيان انه من المقرر ان يبدأ التوزيع يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ايار، مبينا أن بداية الأسبوع الحالي ستشهد توزيع رواتب المديريات والدوائر التي لم تتسلم رواتبها لشهر آذار قبل عطلة العيد اعتبارا من يوم الأحد.

وعن كمية الراتب التي ستوزع فقد أكد المصدر أن الرواتب ستوزع بصورة كاملة وبدون أي استقطاع.

وفي ديالى اغلق خريجو المعاهد التقنية في ديالى بوابة مبنى مديرية التربية وسط بعقوبة، مطالبين مدير التربية بكتابهم الذي تم توقيعه منذ سنة لسنة2019 ولم يظهر اي اسم منهم.

والى كركوك، حيث تظاهر العشرات من المتدربين في شركة نفط الشمال امام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بتعيينهم بالشركة اسوة بالمتدربين بشركات النفط في البصرة وذي قار.