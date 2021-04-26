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صور.. انطلاق 3 تظاهرات في بغداد احتجاجاً على تردي الخدمات (تحديث)

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-26T18:53:45+0000
صور.. انطلاق 3 تظاهرات في بغداد احتجاجاً على تردي الخدمات (تحديث)

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرتان في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي وتراجع التجهيز بالتيار الكهربائي، وذلك بالتزامن مع تداعيات حادثة مصرع وإصابة نحو 200 شخص بالحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المواطنين تجمعوا مساء اليوم، على طريق القناة السريع شرقي بغداد، وقاموا بقطعه بإحراق الإطارات، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين واخماد النيران.

وبين أنه بعد وقت قصير عاد المتظاهرون إلى تجمعهم على طريق القناة، مشيرا الى ان قوات حفظ القانون تطوق المكان حالياً دون اي احتكاك بالمتظاهرين.

وأشار إلى أن تظاهرة أخرى انطلقت في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة، للتنديد بتردي الخدمات وتراجع التجهيز بالتيار الكهربائي.

وأضاف المراسل، أن تظاهرة أخرى انطلقت في منطقة الطالبية شرقي بغداد، حيث تجمع المتظاهرون في الشارع الرئيس الذي يربط الطالبية وما خلفها من مناطق بمناطق غرب القناة.

ويوم الجمعة الماضي، انطلقت تظاهرة ليلية في حي الوحدة جنوبي بغداد، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي وبالأخص الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، وشهدت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن مصرع متظاهر وإصابة العشرات من الطرفين.

 

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