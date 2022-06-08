صور.. انطلاق تظاهرات ليلية جنوبي العراق احتجاجاً على اقرار قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بخروج تظاهرات ليلية حاشدة في محافظتي ذي قار والبصرة أقصى جنوبي العراق احتجاجاً على إقرار البرلمان لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من موظفي العقود والمحاضرين تظاهروا في البصرة وقطعوا عددا من الطرق بالاطارات المحترقة احتجاجاً على إقرار قانون الامن الغذائي".

وفي ذي قار، اقدم محتجون من موظفي العقود على حرق إطارات في تقاطع البهو وسط الناصرية تعبيراً عن غضبهم واحتجاجهم على رفض البرلمان التصويت على تثبيتهم بقانون الأمن الغذائي.

وفي السياق، أعلن مكتب محافظ ذي قار محمد الغزي، أن الاخير عقد في العاصمة بغداد اجتماعا حضره اعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار وعدد من ممثلي المتظاهرين من الخريجين والكسبة لبحث مخرجات قانون الدعم الطارئ الذي اقره البرلمان اليوم.

وتناول الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اهم المكاسب التي حصلت عليها المحافظة في القانون المذكور وتحديدا تخصيصات صندوق الاعمار و تضمين حقوق المحاضرين والاداريين وحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل فضلا عن استحداث الف درجة وظيفية بصفة عقد للمحافظة".

وكشف المحافظ اثناء الاجتماع عن "تلقيه تطمينات من اللجنة المالية بتضمين درجات الحذف والاستحداث ضمن قانون الموازنة الاتحادية المقبل". كما قدم النواب جميعا طلباً الى رئاسة الوزراء لمناقشة ملف الخريجين والكسبة والعاطلين في المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وابلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس النواب صوت في حلسته التي عقدت، مساء اليوم، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.

بدوره عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إقرار القانون "إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح"، مبدياً قلقه من "تسلّط الفاسدين" على القانون وتطبيقه".

كما اقترح الصدر تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون.