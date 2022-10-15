صور.. انطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الأهوار من الجفاف التام جنوبي العراق

شفق نيوز/ انطلقت في ذي قار، اليوم السبت، الحملة الوطنية لانقاذ مناطق الاهوار جنوبي المحافظة من الجفاف التام.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان الحملة الوطنية لانقاذ الاهوار من الجفاف التام انطلقت بوقفة احتجاجية وسط المنطقة التي جفت تماماً في الاهوار بقضاء الجبايش جنوبي المحافظة.

وبين ان منظمي الوقفة الاحتجاجية رفعوا شعارات اهمها "استدامة الاهوار هدف أخلاقي وسياسي وثقافي وحضاري" و"الاهوار بوابة التنمية والجمال.. انقذوا حياتها"، و"تجفيف الاهوار من حكم الدكتاتورية.. وسوء الادارة من سوء كوارث الزمن".

وتابع مراسلنا، ان المنظمين للوقفة انتقلوا لاحقا لعقد ندوة حوارية داخل احد المضايف السومرية في الاهوار، ودعوا فيها إلى حماية الاهوار من الجفاف وان الذين يقطنونها هم أحفاد السومريين، وحمايتهم واجب على الحكومتين الاتحادية والمحلية.