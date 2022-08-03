صور.. انصهار طريق خدمي جنوبي العراق بسبب حرارة الطقس

شفق نيوز/ تداول ناشطون في ذي قار، يوم الأربعاء، صوراً لانصهار أحد الطرق الخدمية في المحافظة بعد اعادة اعمارها مؤخراً.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على الصور التي تداولها الناشطون لطريق خدمي قرب مستشفى "بنت الهدى" التعليمي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، والتي تظهر ان الطريق انصهر بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

واكد الناشطون ان الطريق تم إعماره مؤخراً بعد إعادة تعبيده.

وتجتاح موجة حارة منذ يوم الاثنين الماضي مناطق ومدن العراق كافة والتي ستستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل، والتي دفعت عددا من المحافظات خاصة الجنوبية منها إلى تعطيل الدوام الرسمي.

وأوصى خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، بضرورة تقليص الدوام الرسمي في البلاد من قبل الحكومة الاتحادية بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاحه منذ من منتصف الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي، إن "آب اللهاب يطرق الأبواب بقوة، درجات الحرارة تتخطى 50 درجة مئوية إلى السبت المقبل جراء موجة شديدة الحرارة متوقعة في عموم المدن".

وكانت وزارة الكهرباء الاتحادية قد دعت امس الثلاثاء السكان إلى ترشيد الاستهلاك للحفاظ على ساعات التجهيز في ظل ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في البلاد.