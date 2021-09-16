صور .. اندلاع حريق في أكبر مركز للأدوات الاحتياطية للسيارات الكورية في الموصل

شفق نيوز/ اندلع حريق اليوم الخميس في المركز الكوري للادوات الاحتياطية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في المركز الكائن في صناعة الكرامة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأوضح المصدر الفرق تمكنت من إنقاذ أجزاء كبيرة من المركز قبل ان تصل اليها النيران.

يشار إلى أن المركز الكوري يمتلك اكبر مخازن الادوات الاحتياطية الخاصة بالسيارات الكورية في الموصل.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات إضافة إلى سقوط ضحايا في بعض الحوادث.