صور .. انخفاض منسوب نهر دجلة يدفع محافظة نينوى لاتخاذ إجراء

شفق نيوز/ أعلنت محافظة نينوى، يوم السبت، عن قيامها بإنشاء لسان صخري لتوجيه المياه صوب مضخات مشروع ماء الأيسر الجديد (القبة) لمعالجة شحة المياه في أحياء بمدينة الموصل بسبب انخفاض منسوب نهر دجلة.

وقال الناطق باسم المحافظة رعد العباسي في بيان اليوم، انه استنادا الى توجيهات محافظ نينوى نجم الجبوري ومن اجل معالجة موضوع انخفاض منسوب الماء بالقرب من مضخات مشروع ماء الايسر الجديد (القبة) بسبب انخفاض منسوب نهر دجلة، شرعت كوادر الملاكات الهندسية والفنية في مديرية ماء نينوى وبتمويل من محافظة نينوى بانشاء اللسان الصخري لتوجيه المياه باتجاه مضخات المشروع ليعود المشروع الى كامل طاقته الانتاجية وتنتهي شحة المياه في بعض احياء الجانب الايسر للموصل خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن العراق يعاني من شحة المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.