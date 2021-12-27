صور.. انجاز 50% من حملة كري "شريان خانقين"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، انجاز اكثر من 50% من خطة كري نهر الوند من الادغال والحشائش وإعادة جمالية النهر الى وضعها الطبيعي.

وقال مسؤول شعبة الموارد المائية في خانقين، مؤيد شاكر باشا، لوكالة شفق نيوز، ان "المسافة المقررة بالكري والتنظيف في نهر الوند بلغت 4 كم ونصف الكيلومتر، تنفذها دائرتيّ صيانة مشاريع الري والبزل، وكري الأنهر".

وبين ان "العمل قسم بين الدائرتين 3 كم ضمن مسؤولية مشاريع الري والبزل تمتد من الجسر الأخضر الى الجسر الحجري في اطراف خانقين، وكيلومتر ونصف الكيلو متر ضمن مسؤولية دائرة كري الأنهر وتم انجاز اكثر من 50% من خطة الكري والتنظيف في محوري العمل".

واكد باشا ان "العمل يسير بانسيابية وانتظام كبيرين وبشكل جيد وباعتماد حفارة برمائية وعدد من الاليات المختصة بالكري والتنظيف".

ويسمى نهر الوند (باللغة الكوردية: چەم ئەڵوەن، Çemê Elwen) (وبالفارسية: رود الوند، وأحياناً يسمى "نهر الوند") ويبلغ طوله 150 كم، وينبع من جبال زاكروس في إيران، ثم ينساب غرباً في محافظة كرمانشاه، حيث يمر بِمدُن قصر شيرين وحلوان، ثم يتجه غرباً فيدخل العراق عند مدينة خانقين ليصب في نهر ديالى الذي يصب بدوره في دجلة.

ويمثل نهر الوند الشريان الرئيسي للمياه في خانقين وهو معلم يمثل هوية المدينة التاريخية.

ويشكو الاهالي من طمس جمالية نهر الوند جراء الأدغال الكثيفة التي اثرت بشكل كبير على جماليته، وخانقين بشكل عام، ما دفعهم الى تنفيذ حملات شعبية ومدنية لتنظيف النهر من الأدغال الكثيفة التي حولته الى هور طمست معالم خانقين الجميلة.