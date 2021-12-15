صور.. انتشال 3 جثث من بين الانقاض في الموصل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، يوم الاربعاء، عن العثور على رفات ثلاث جثث مجهولة الهوية بين الانقاض في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز فريق البحث والانقاذ للدفاع المدني، انتشلت في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة، ثلاث جثث مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من تنظيم داعش.

واشارت الى انه تم تسليم الجثث لدائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي.

ومنذ تحرير مدينة الموصل في العام 2017، بدأت عمليات البحث عن الجثث تحت انقاض مدينة الموصل القديمة حيث شاركت في هذه العمليات فرق الدفاع المدني إلى جانب منظمات مجتمع مدني عراقية وأجنبية، وبين وقت وآخر يتم الإعلان عن العثور على جثث بين الانقاض.