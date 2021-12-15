سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. انتشال 3 جثث من بين الانقاض في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-15T16:27:58+0000
صور.. انتشال 3 جثث من بين الانقاض في الموصل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، يوم الاربعاء، عن العثور على رفات ثلاث جثث مجهولة الهوية بين الانقاض في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز فريق البحث والانقاذ للدفاع المدني، انتشلت في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة، ثلاث جثث مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من تنظيم داعش.

واشارت الى انه تم تسليم الجثث لدائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي.

ومنذ تحرير مدينة الموصل في العام 2017، بدأت عمليات البحث عن الجثث تحت انقاض مدينة الموصل القديمة حيث شاركت في هذه العمليات فرق الدفاع المدني إلى جانب منظمات مجتمع مدني عراقية وأجنبية، وبين وقت وآخر يتم الإعلان عن العثور على جثث بين الانقاض.

related

بائعو الخضار في الموصل القديمة: البلدية استغلت زيارة البابا لترحيلنا

Date: 2021-03-11 10:36:58
بائعو الخضار في الموصل القديمة: البلدية استغلت زيارة البابا لترحيلنا

صور.. منازل آيلة للسقوط في الموصل القديمة تهدد حياة السكان

Date: 2021-03-14 14:01:04
صور.. منازل آيلة للسقوط في الموصل القديمة تهدد حياة السكان

بعد أن دمرتها الحرب.. الشناشيل تعود إلى واجهات بيوت الموصل القديمة

Date: 2021-03-17 11:13:59
بعد أن دمرتها الحرب.. الشناشيل تعود إلى واجهات بيوت الموصل القديمة

الموصل القديمة تغرق بالنفايات والأمراض تداهم اطفال محلة "الدقيم" (صور)

Date: 2021-05-30 09:50:33
الموصل القديمة تغرق بالنفايات والأمراض تداهم اطفال محلة "الدقيم" (صور)