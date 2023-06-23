صور .. انتشال جثتي امرأتين لقيتا حتفهما بحادث مروع على طريق كربلاء - النجف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، بانتشال جثتين نتيجة حادث سير مروع على طريق كربلاء - النجف.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها اضطرت الى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وتحرير جثتين تعود الى امرأتين نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلة صالون وشاحنة صهريج يحمل منتوج نفطي على طريق كربلاء - النجف في محافظة كربلاء.

ووفقا للبيان فقد تم تسليم الجثث الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.