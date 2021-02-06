صور.. الإيزيديون يشيعون رفات ضحايا داعش في "كوجو"

شفق نيوز/ شهدت قرية "كوجو" في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم السبت، مراسم تشييع رفات العشرات من الضحايا إلايزيديين قتلهم تنظيم داعش، وتم التعرف على هوياتهم بعد ظهور نتائج فحص الحمض النووي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المئات من الإيزيديين شاركوا بتشييع رفات ذويهم الذين قتلهم تنظيم داعش ودفنهم في مقبرة جماعية بقرية كوجو، وذلك بعد ان اكتمال فحص الحمض النووي (DNA) لرفات 104 جثث.

وكوجو هي قرية ايزيدية تابعة لقضاء سنجار ارتكب فيها تنظيم داعش ابشع المجازر بحق الايزيديين عند اجتياحه لنينوى في صيف العام 2014.

واما مدير دائرة الطب العدلي في نينوى الدكتور حسن واثق فقد أكد، لوكالة شفق نيوز، أنه "تم التعرف على جميع الجثث الموجودة في مقبرة (كوجو) الجماعية التي فُتحت قبل عام تقريباً".

ويوم أمس الأول الخميس، أُقيم في نصب الشهيد بالعاصمة بغداد، مراسم تشييع رسمية وشعبية لتأبين رفات عدد من الضحايا الايزيديين الذين قضوا على يد تنظيم داعش في العام 2014.

وشارك في المراسم كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ووزير الخارجية فؤاد حسين، وكبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، فضلاً عن عدد من ذوي الضحايا.