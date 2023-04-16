صور.. الأمطار تتلف آلاف الدوانم من حقول الحنطة ومطالبات بتعويض المزارعين

شفق نيوز/ طالبت الجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء، يوم الأحد، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لتعويض مزارعي حقول الحنطة التي تضرّرت جراء الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ولاسيما في قضاء عين التمر غربي المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي في كربلاء جواد كاظم نعمان الكَريطي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آلاف الدوانم الزراعية تلفت جراء الأمطار المتساقطة والعواصف الرعدية في عموم المناطق الزراعية بالمحافظة خلال اليومين الماضيين مما يستدعي العمل من قبل الحكومتين المركزية والمحلية ووزارة الزراعة من أجل إرسال خبراء وبشكل عاجل وفوري لتقدير الكميات وتسجيل الحقول التي تضرّرت".

وطالب وزارة الزراعة بـ"تشكيل لجنة بالتنسيق مع الحكومة المحلية والجمعيات الفلاحية في كربلاء لتعويض مزارعي حقول الحنطة التي تلفت بالكامل أثناء سقوط الأمطار وخصوصاً في مناطق قضاء عين التمر حتى وصل الحال إلى سقوط بعض المرشات المحورية وخروجها عن الخدمة". وأوضح أن "هذه المحاصيل إستراتيجية وثروة اقتصادية كبيرة لا يمكن التفريط بها فضلاً عن كونها مصدر دخل لمئات المزارعين العاملين في هذا القطاع الحيوي".