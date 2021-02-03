صور.. الإصابات بكورونا تعود للارتفاع والعراقيون لا يكترثون بمخاطر الوباء

شفق نيوز/ بعد مضي أكثر من شهر على تراجع الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات العراقية، قفزت أعداد المصابين مجدداً لتتجاوز الألف خلال الـ48 ساعة الماضية، وفي المقابل يُظهر المواطنون عدم اكتراث بخطر الوباء.

وكالة شفق نيوز تجولت بعدستها في عدد من الأسواق والمناطق التجارية في العاصمة بغداد، ورصدت عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والقفازات الطبية والتباعد الاجتماعي، باستثناء قلة قليلة منهم.

وعلى الرغم من تحذير وزارة الصحة من عودة ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا، والتلويح بتشديد الإجراءات ومنها إعادة فرض حظر التجوال في بعض المحافظات ومنها بغداد، تشهد مناطق التجمعات كمرآب النقل (الكراجات) والأسواق الشعبية اكتظاظاً بالمواطنين دون مراعاة لمخاطر الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في وقت سابق اليوم، استمرار ارتفاع اصابات فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي للجائحة وورد الى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 1317 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 11 حالة وفاة بسبب المرض، مشيرة في ذات الوقت الى تماثل 1275 مريضاً للشفاء.

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، قد حذر اليوم الاربعاء من موجة جديدة لفيروس كورونا أشدُّ فتكاً تجتاح العراق في حال إستمرار السكان بعدم الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "قبل 30 يومياً من الآن حققنا إنجازاً كبيراً في معدل الاصابات بالفيروس حيث تراجعت الى 1%".

واستدرك القول انه "في الاسبوعين الاخيرين ازدادت اعداد الاصابات فمن بين مليوني ونصف المليون فحص اجرتها المختبرات الطبية سجلنا 2500 إصابة جديدة أي ارتفعت النسبة الى 2.5% بعدما كانت 1%".

وحذر من ازدياد حالات الإصابات والوفيات بسبب عدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية، مردفا بالقول "وجهنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التربوية والتعليمية التي لا تلتزم بالدوام (يوم واحد للمدارس) و(يومان للجامعات)".