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صور .. النيران تلتهم عشرات النخيل بحريق في مناطق وبساتين زراعية جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-27T15:35:10+0000
صور .. النيران تلتهم عشرات النخيل بحريق في مناطق وبساتين زراعية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، احتراق 250 نخلة إثر نشوب حريق في مناطق وبساتين زراعية بمحافظة المثنى جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مناطق زراعية وبساتين للنخيل في منطقة المظلم التابعة الى قضاء الرميثة في محافظة المثنى".

وأشارت الى "تطويق النيران المشتعلة وإبعاد خطر انتشار الحريق إلى الدور السكنية المحيطة لموقع الحادث وإنهاء أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، لافتة الى ان "من ضمن تلك الخسائر احتراق 250 نخلة".

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