صور.. الناصرية تنقل حضارة "أور" إلى كندا عبر 100 مجسم

شفق نيوز/ أعلنت ادارة متحف الناصرية الحضاري في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن اهداء 100 مجسم صغير يمثل تراث مدينة أور الحضارية في الناصرية الى سفارة العراق في كندا.

وقال مدير المتحف عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز"، إن "ورشة متحف الناصرية الحضاري بات لديها 62 نسخة تذكارية من النسخ المصغرة لمجسمات تمثل: زقورة أور، القيثارة السومرية، الأمراء كوديا وارنمو، وسرجون الأكدي ومنارة الحدباء وغيرها من المجسمات المهمة في تاريخ أور".

وأضاف، أن "إدارة المتحف تلقت اتصالا من وزارة الخارجية العراقية وسفارة العراق في كندا لغرض الحصول على بعض المجسمات من تراث مدينة أور وعرضها في معارض للسفارات العالمية تقام في دولة كندا وقارة امريكا الشمالية لعكس حضارة بلا وادي الرافدين".

وبين عبد الرزاق، أن "إدارة المتحف بتلبية دعوة السفارة العراقية وستعمل على تجهيزها بـ100 قطعة مصغرة من حضارة لغرض عرضها في هذه المعارض العالمية التي تقام سنويا"، لافتا إلى أن" القطع سيتم تسليمها خلال 60 يوما، على يتم البدء بصناعتها يوم غد الأحد".

وتابع، أن "ورشة متحف الناصرية الحضاري تنتج حاليا النسخ المصغرة بالمجان، وتقوم باهدائها للشخصيات المجتمعية والوفود الاجنبية التي تزور المحافظة"، مشيرا إلى "توزيع حتى الآن أكثر من 4 آلاف و500 قطعة أثرية بعد مرور سنة ونصف على افتتاح الورشة".

واوضح مدير متحق الناصرية، أن "هذه النسخ وصلت الى أكثر من 30 دولة اجنبية، وكل هذا العمل هو بجهود تطوعية دون أي مقابل مادي يتم من خلاله صناعة هذه المجسمات الصغيرة".