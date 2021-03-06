صور.. الموصل تضع "اللمسات الأخيرة" لاستقبال البابا وتوجه دعوة للمجتمع الدولي

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم السبت، أن المحافظة تضع "اللمسات الأخيرة" لاستقبال قداسة بابا الفاتيكان الذي من المؤمل أن يزورها غدا الاحد، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المحافظة في إعادة الإعمار.

وقال الجبوري من قضاء الحمدانية لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات لزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى المحافظة انتهت قبل يومين ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة".

وأضاف أن "القوات الأمنية على اتم الاستعداد لتأمين الزيارة وهي تعمل وفق ما مخطط له".

وخاطب الجبوري أهالي قضاء الحمدانية الذي تسكنه أغلبية مسيحية، إن "خدمات القضاء هي من افضل الخدمات وندعوهم إلى الرجوع لموطنهم الأصلي".

وتابع أن "قداسة البابا سيطلع على آثار الحرب في الموصل القديمة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الوقوف مع المحافظة في إعادة الإعمار خصوصا في المنطقة القديمة وقضاء سنجار".

بدوره قال راعي كنسية ماربهنام وسارة القس الأب بطرس شيتو لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة البابا الى العراق تاريخية وهي تحدث لأول مرة"، مضيفا ان "البابا جاء إلى العراق ليعلن أن هذا البلد عاني ما عانى من حروب وتهجير وحان الوقت للبناء والإعمار".

وتابع "حان الوقت لكي نوصل رسالة إلى العالم أجمع وخصوصا دول الجوار بان العراق دولة ذات سيادة تحترم حدودها وتطلب من جوارها أن تحترم قرارها".

واوضح الأب بطرس شيتو، أن "زيارة البابا جاء ليعبر عن تضامنه ومحبته للشعب العراقي بكل طوائفه التي عانت جراء الحروب".

بدوره قال "جلال خالد"، احد المواطنين، إن "قدوم البابا هو زيارة للمحبة والسلام وهي زيارة تاريخية".