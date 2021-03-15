صور.. المندائيون يحيون "البرونايا" على ضفاف دجلة

شفق نيوز/ احتفل المندائيون في بغداد، الإثنين، بعيد الخليقة "البرونايا"، بطقوس محدودة، التزاماً بالتدابير الصحية الخاصة بوباء كورونا.

وأجرى المندائيون مراسم احتفالهم احتفالهم الذي يجري في شهر مارس/آذار من كل عام؛ على ضفاف نهر دجلة، وتركز على طقوس "التعميد" في الماء.

ويحتفل الصابئة المندائيون سنويا بـ4 أعياد دينية رئيسة هي البرونايا (عيد الخليقة) والدهفة ديمانه (يوم التعميد الذهبي) والدهفة ربه (العيد الكبير) والدهفة حنينا (عيد الازدهار).

ويعيش المندائيون في عدد من المحافظات العراقية الجنوبية والوسطى، كما تعدّ المندائية أقدم ديانة موحدة عرفتها البشرية، نشأت في أرض وادي الرافدين وتحديدا في جنوب العراق في مدينة "أور" والمناطق السهلية القريبة من الأهوار والأنهار التي ترتبط طقوس هذه الديانة به، لأهمية الماء في عقيدتهم.

ورغم غياب الإحصائيات الرسمية بخصوص عدد أبناء الطائفة المندائية في العراق إلا أن تقديرات سابقة رجحت اعدادهم بنحو 1500 عائلة في جنوب العراق فقط، لم يبق منهم سوى بضع مئات حاليا.