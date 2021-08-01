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صور.. المرور تكشف تفاصيل حادث مروع بين بغداد وبابل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-01T16:11:51+0000
صور.. المرور تكشف تفاصيل حادث مروع بين بغداد وبابل

شفق نيوز/ علقت مديرية المرور العامة، يوم الاحد، على حادث سير مروع على طريق يربط العاصمة بغداد بمحافظة بابل، وخلّف ضحايا ومصابين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، بين سبع مركبات ضمن طريق المرور السريع بغداد – بابل، وتسبب بمصرع خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وبينت ان سبب الحادث هي السرعة الشديدة لسائقي المركبات وعدم الانتباه وتجاهل مسافة الامان المطلوبة بين المركبات مما ادى الى وقوع الحادث، داعية الجميع الى الالتزام التام بقواعد واسبقيات السير والابتعاد عن المخالفات المرورية والسرعة الشديدة.

وكان مصدر مروري قد ابلغ وكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق اليوم، بأن حادث سير وقع على طريق بغداد – حلة بين 6 سيارات أدى الى وفاة نحو 6 أشخاص بينهم 4 منتسبين في الشرطة واصابة اخرين كحصيلة اولية.

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