صور.. المحتجون على نتائج الانتخابات يعيدون فتح طريق بغداد – كركوك

شفق نيوز/ اعادت السلطات الامنية في ديالى، يوم السبت، فتح طريق بغداد - كركوك بعد ساعات على قطعه من قبل انصار احزاب رافضة لنتائج الانتخابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الاجهزة الامنية اعادت فتح طريق بغداد – كركوك بعد انسحاب المتظاهرين وعادت حركة السير الى وضعها الطبيعي.

واغلق العشرات من انصار الاحزاب الخاسرة للانتخابات الطريق صباح اليوم، تضامنا مع احتجاجات المنطقة الخضراء الرافضة لنتائج الانتخابات، فيما اعرب المتظاهرون عن رفضهم وشجبهم لاستخدام العنف ضد متظاهري بغداد.

واشتعل فتيل الازمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مباني حكومية، ومقار بعثات دبلوماسية وسط العاصمة بغداد بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة سقط على إثرها عدد من الضحايا والمئات من الجرحى بين صفوف الجانبين.