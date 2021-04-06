صور.. المحاضرون يغلقون 7 مديريات تربية و3 مكاتب لمفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ أغلق المحاضرون المجانيون، يوم الاثنين، 3 مكاتب لمفوضية الانتخابات في محافظات واسط وميسان وديالى، بعد إغلاقهم 7 مديريات تربية.

والمديريات السبع المغلقة من قبل المحاضرين في الوسط والجنوب هي "تربية القادسية، والمثنى والنجف، وبابل، وواسط، والبصرة، وذي قار".

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين المجانيين في محافظة واسط أغلقوا مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، مهددين بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومقاطعة نواب واسط في حال عدم تثبيتهم على ملاك تربية المحافظة"، بحسب بيان لهم.

كم أغلق المحاضرون المجانيون في محافظة ديالى مكتب مفوضية انتخابات في المحافظة احتجاجا على عدم شمولهم بالتعيينات ضمن موازنة 2021، إضافة إلى مبنى مفوضية الانتخابات في بعقوبة.

وأغلق العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة ميسان مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم".