سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. المحاضرون يغلقون 7 مديريات تربية و3 مكاتب لمفوضية الانتخابات

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-06T10:47:47+0000
صور.. المحاضرون يغلقون 7 مديريات تربية و3 مكاتب لمفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ أغلق المحاضرون المجانيون، يوم الاثنين، 3 مكاتب لمفوضية الانتخابات في محافظات واسط وميسان وديالى، بعد إغلاقهم 7 مديريات تربية.

والمديريات السبع المغلقة من قبل المحاضرين في الوسط والجنوب هي "تربية القادسية، والمثنى والنجف، وبابل، وواسط، والبصرة، وذي قار".

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين المجانيين في محافظة واسط أغلقوا مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، مهددين بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومقاطعة نواب واسط في حال عدم تثبيتهم على ملاك تربية المحافظة"، بحسب بيان لهم.

كم أغلق المحاضرون المجانيون في محافظة ديالى مكتب مفوضية انتخابات في المحافظة احتجاجا على عدم شمولهم بالتعيينات ضمن موازنة 2021، إضافة إلى مبنى مفوضية الانتخابات في بعقوبة.

وأغلق العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة ميسان مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم".

related

نقابة معلمين الانبار: المحاضرون المجانيون في المحافظة حقوقهم منتهكة ويمنعون من التعبير

Date: 2021-04-06 10:26:54
نقابة معلمين الانبار: المحاضرون المجانيون في المحافظة حقوقهم منتهكة ويمنعون من التعبير

وزير التربية يؤكد لمحاضري ذي قار سعي الحكومة لإيجاد التخصيص المالي لهم بموازنة 2021

Date: 2021-03-14 11:50:52
وزير التربية يؤكد لمحاضري ذي قار سعي الحكومة لإيجاد التخصيص المالي لهم بموازنة 2021

المالية البرلمانية: المحاضرون والاداريون والحرفيون سيتحولون إلى عقود

Date: 2021-03-22 14:42:32
المالية البرلمانية: المحاضرون والاداريون والحرفيون سيتحولون إلى عقود

المحاضرون المجانيون في كربلاء يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر

Date: 2021-03-30 13:16:24
المحاضرون المجانيون في كربلاء يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر

نائب: الموازنة اغتالت حقوق المحاضرين المجانيين

Date: 2021-04-02 14:06:10
نائب: الموازنة اغتالت حقوق المحاضرين المجانيين

محتجون يلوحون بخطوات تصعيدية في العراق

Date: 2021-04-04 06:41:14
محتجون يلوحون بخطوات تصعيدية في العراق

معلمو المثنى يستعدون لـ"مسيرة كبرى" ويهددون بتعطيل الامتحانات لهذه الأسباب

Date: 2021-02-05 09:19:14
معلمو المثنى يستعدون لـ"مسيرة كبرى" ويهددون بتعطيل الامتحانات لهذه الأسباب

قضية المحاضرين تتصاعد.. معلمو نينوى يطالبون صالح بعدم المصادقة على الموازنة

Date: 2021-04-04 14:14:31
قضية المحاضرين تتصاعد.. معلمو نينوى يطالبون صالح بعدم المصادقة على الموازنة