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صور.. المحاضرون يتظاهرون في محافظتين ويطالبون بالتثبيت

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-21T09:48:59+0000
صور.. المحاضرون يتظاهرون في محافظتين ويطالبون بالتثبيت

شفق نيوز/ تظاهر المئات من المحاضرين في محافظتي ديالى وواسط، يوم الإثنين، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة عام 2023.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى، إن المحاضرين أغلقوا مديرية التربية أمام المراجعين للمطالبة بتنفيذ مطالبهم بالتثبيت ضمن موازنة 2023 ورفض تسوية ملاكات المحاضرين وإعادة النظر بها.

وسبّبَ إجراء إغلاق التربية امتعاض المراجعين الذين عدوه تعطيلا للمصالح وبعيد عن السبل السلمية للتظاهر والمطالبة بالحقوق.

وأثار ملف تسوية المحاضرين في ديالى سجالات ومشاكل كبيرة واعتراضات بسبب الموقع الجغرافي بحسب المحاضرين.

ويوجد في ديالى اكثر من 30 الف محاضر موزعين في عموم الوحدات الإدارية ويتقاضون رواتبا شهرية تتراوح بين (420 – 460) الف دينار بالإضافة الى رواتب العقود الاخرى الخاصة باصحاب الشهادات العليا.

وفي واسط.. تظاهر المئات من المحاضرين امام مديرية تربية المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم واحتساب سنوات الخدمة ضمن موازنة العام المقبل.

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