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صور.. المحاضرون المجانيون في نينوى يهددون بالإضراب العام

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T10:04:21+0000
صور.. المحاضرون المجانيون في نينوى يهددون بالإضراب العام

شفق نيوز/ طالبت رابطة محاضري مديرية تربية نينوى، يوم الثلاثاء، بإنصاف المحاضرين المجانيين في عموم البلاد وشمولهم بالتعيينات، مهددة بإضراب عام لجميع المحاضرين في حال لم يتم تحقيق مطالبهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن رابطة نينوى عقدت مؤتمرها الحادي عشر اليوم في مدينة الموصل، لبيان موقفها من موازنة 2021 وللمطالبة بانصاف المحاضرين المجانيين في عموم البلاد وليس نينوى فقط.

وقال المحاضر اسماعيل خليل، في تصريح لشفق نيوز، إن المحاضرين قد "ظلموا في السابق حيث لم يتم شمولهم بالتعيينات واليوم يتعرضون للظلم والتهميش المتعمد وغير المتعمد".

وأضاف أن "المحاضر قد ادى ما عليه  في السنوات السابقة ولكن الحكومة لم تنصفه وقد سرقت حقوقه بمباركة بعض نواب محافظة نينوى"، مؤكداً ان "الخيارات اليوم امامنا كثيرة ولولا تعطيل الدوام لكنا أعلنا الإضراب العام".

وتابع خليل "سوف ننظم احتجاجات امام البرلمان العراقي بالتنسيق بين تنسيقيات المحاضرين في عموم محافظات البلاد"، مضيفاً أن "التظاهرات ستكون عشية التصويت على الموازنة وذلك في حال لم يتم تحويلنا الى عقود وضمان حقوقنا بشكل كامل".

وختم بالقول إن "في محافظة نينوى اكثر من 17 الف محاضر مجاني".

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