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صور.. المثنى تقيم مهرجاناً مسرحياً بمشاركة خارجية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-23T18:36:16+0000
صور.. المثنى تقيم مهرجاناً مسرحياً بمشاركة خارجية

شفق نيوز/ أقيم على أرض مسرح المثنى، اليوم السبت، مهرجاناً مسرحياً بأسم نقيب الفنانين في محافظة المثنى الراحل عدنان أبو تراب.

ونظمت ست فرق مسرحية فعاليات مختلفة، حيث قال مدير المهرجان علي تراب لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الدورة السادسة لكن الاولى تتوج بأسم الفنان الراحل عدنان أبو تراب"، موضحا أنه "هذا العام ستشت ست فرق من محافظات مختلفة، كل فرقة لديها حرية في تقديم العرض سواء احتجاجيا أو فقيرا أو أي شيء من أنواع المسرح".

واضاف، أن "هذا العام كان اختيار المواضيع منها لكتاب عرب وعراقيين".

بعض المشاركين في المهرجان تحدثوا عن الأعمال وأهمية المسارح هذه الفترة والمشاكل التي تناولتها مشيرين إلى أن ضعف الإمكانيات المادية لم تمنعهم من تقديم مسرح هادف يحمل رسائل جادة.

ودعوا الجهات المختصة الى الاهتمام بشريحة الشباب الفنانين وتطوير إمكانياتهم من خلال دعمهم لها.

أعضاء في لجنة التحكيم أشاروا إلى ان هذه المهرجانات تسمح للفنانين الشباب بإظهار امكانياتهم امام الجمهور، مؤكدين أن هذه الفعاليات تؤسس لقاعدة جديدة من المسرحيين وتبرز مواهب الشباب.

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