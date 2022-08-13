صور.. الكاظمي يفتتح بيت الجواهري بعد إعادة تأهيله

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري في منطقة القادسية بالعاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله.

وحضر الافتتاح كل من وزير الثقافة والسياحة والآثار، وأمين بغداد، وعائلة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري.

وأكد الكاظمي حرص الحكومة على رعاية الثقافة، واستحضار السّيَر الوضاءة لمبدعي العراق، ومآثرهم الفكرية والثقافية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية افتتاح بيت الجواهري كونه إحدى القامات الشعرية والصحفية التي يفخر بها العراق، مقدماً شكره لكل الجهود التي ساهمت في إعادة إعمار بيت الجواهري، وإظهاره بالشكل الذي يعكس رمزية شاعر أرخ بشعره نضال الشعب العراقي والعربي، حتى صار شاعر العرب الأكبر، وليس شاعر العراق فقط".

وبين أن "شعر الجواهري المفعم بالوطنية والإنسانية والانفتاح والحوار، يدعونا اليوم للخروج من التخندقات الفئوية والشخصية، والذهاب إلى رحاب الوطنية الواسعة والشاملة للعراقيين جميعاً".