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صور.. الكاظمي في جامعة الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-09T08:57:02+0000
صور.. الكاظمي في جامعة الموصل

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة إلى جامعة الموصل، وتجول في أقسامها، واطلع على عمليات الإعمار والتأهيل التي شهدتها الجامعة بعد الأضرار التي لحقت بها على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واطلع أيضاً على نماذج من الكتب والمخطوطات، وعلى المكتبة الحديثة للجامعة التي تضم كتباً تم التبرع بها من مختلف دول العالم وشخصيات ثقافية وفنية عالمية.

واطلع على نماذج كتب أتلفت أثناء احتلال الموصل، احتفظت بها الجامعة أيضاً كتجسيد على همجية داعش الإرهابية، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وأشاد الكاظمي بجهود أساتذة الجامعة وطلبتها، وبارك المساعي الخيرة التي ساعدت الجامعة في أن تنفض الغبار عنها، والانطلاق نحو آفاق علمية جديدة تعزز الأمل بمستقبل أفضل للمحافظة ومواطنيها.

وقدّم رئيس جامعة الموصل عدداً من الهدايا التذكارية لرئيس مجلس الوزراء، تجسد تأريخ الجامعة، وأنشطتها الثقافية.

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