صور.. القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من الدخول المنطقة الخضراء بحاجز من مئات العناصر

شفق نيوز/ منعت القوات الامنية، يوم الأربعاء، أنصار التيار الصدري من دخول المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مقر الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن "حاجزاً بشرياً من مئات العناصر الأمنية منع المتظاهرين من الدخول المنطقة الخضراء بعد عبورهم جسر الجمهورية".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تجمع العشرات من أنصار التيار الصدري، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للتظاهر ضد ترشيح محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال مراسلنا، إن العشرات من الصدريين عبروا جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء تعبيراً عن رفضهم لترشيح السوداني.

وأشار الى ان القوات الأمنية شددت من إجراءاتها حوط محيط ساحة التحرير ومدخل المنطقة الخضراء من جهة بوابة التشريع.