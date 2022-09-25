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صور .. القاء منشورات في بغداد للتحشيد لانطلاق تظاهرات في مطلع تشرين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-25T05:55:33+0000
صور .. القاء منشورات في بغداد للتحشيد لانطلاق تظاهرات في مطلع تشرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بضبط منشورات في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد تحث السكان على الخروج بتظاهرات مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر بالتزامن مع ذكرى الإحتجاجات الكبرى في البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "تأشر وجود منشورات تم رميها من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية في منطقة الاعظمية قرب الكنيسة".

ووفقا للمصدر فإن المنشورات تضمنت تحديد موعد انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين إضافة إلى صور الضحايا الناشطين في الحراك الشعبي آنذاك.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم إحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين في العراق خلال الأيام المقبلة إذ يستعد انصار الثورة بالخروج في تظاهرات عارمة بمناطق وسط وجنوب العراق.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت قرابة عام على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

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