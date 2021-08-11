صور.. الغموض ما زال يلف مصير مخطوفيّ السيطرة الوهمية في نينوى

شفق نيوز/ أربعة أيام مضت وما زال الغموض يلف مصير المدنيين الذين اختطفهم تنظيم داعش بسيطرة وهمية نصبها في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل، ولم تجدِ مناشدات ذويهم في التوصل إلى خيط يقود إجابات شافية.

يقول بشار الطابور، وهو عم أحد المختطفين، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنهم في حيرة من أمرهم منذ تلقيهم خبر اختطاف ابن أخيه نايف حازم الطابور وزميله الممرض عبد القادر محمود.

وأكد أنه وذوي المختطفين الآخرين لا يعرفون اي شيء عنهم سوى انهم اختطفوا في سيطرة وهمية نصبها مجهولون على طريق اربيل – مخمور.

واشار الطابور الى انهم لم يحصلوا على اي معلومات جديدة ولم يعثروا على ما يشير الى هوية الخاطفين، مبينا ان المخطوفين نايف وعبد القادر من امهر الممرضين في ناحية القيارة ولديهما سمعة طيبة وكانا يزوران المرضى طوال فترة جائحة كورونا.

وبين ان عشرات الوفود من القبائل والعشائر العربية قد زارتهم خلال اليومين الماضيين وابدت استعدادها للبحث عن المخطوفين معهم وحمل السلاح ولكنهم لا يعلمون اي شيء يشير الى هوية الخاطفين او مكان تواجدهم.

يشار الى ان عدد المخطوفين من ابناء ناحية القيارة هم ثلاثة اشخاص، احدهم تم اطلاق سراحه بعد اختطافهم بوقت قصير فيما ما يزال مصير الاثنان الاخران مجهولاً حتى الان.

وكان مصدر امني قد ابلغ في يوم السبت الماضي، وكالة شفق نيوز، باختطاف عدد من المدنيين في سيطرة وهمية نصبها مسلحون يرتدون الزي العسكري على الطريق بين اربيل ومخمور، ومن بين المخطوفين ايضاً رجلاً كوردياً من أهالي مخمور، فيما نجح اخرون بالهروب اثناء عملية الاختطاف.

وبين ان عدد الذين استهدفهم المسلحون قرابة 10 اشخاص بعضهم اصيبوا بالرصاص اثناء هروبهم، فيما بقيت ثلاثة في قبضة المسلحين الذين اقتادوهم الى جهة مجهولة في جبل مخمور.