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صور.. العراق يواجه زيادة إدمان المخدرات بمركز تخصصي هو الأول من نوعه

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T18:16:58+0000
صور.. العراق يواجه زيادة إدمان المخدرات بمركز تخصصي هو الأول من نوعه

شفق نيوز/ افتتحت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، مركزاً متخصصاً لمعالجة مدمني المخدرات هو الأول من نوعه في العراق.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز، في أروقة المركز الذي يقع في جانب الرصافة ببغداد ويعد الأكبر حجما حيث تبلغ سعته 150 سريراً.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المركز هو الاول من نوعه والأكبر حجما حيث تبلغ سعته 150 سريراً قابلة للزيادة وربما تصل الى 200 سرير".

واوضح، "لدينا سابقا ردهات لعلاج هذه الحالات في كل محافظة لكنها غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة التي تفتك بالمجتمع وخصوصا في فئات الشباب ومن كلا الجنسين وحتى المراهقين".

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