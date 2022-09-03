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صور.. العراق يفتح منفذ المنذرية الحدودي أمام الزوار الإيرانيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-03T12:23:59+0000
صور.. العراق يفتح منفذ المنذرية الحدودي أمام الزوار الإيرانيين

شفق نيوز/ أعلن مصدر مسؤول في ديالى، يوم السبت، عن افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران أمام الزائرين الوافدين الى العراق لاحياء الزيارة الاربعينية.

وتم عقد مؤتمر صحفي لهيئة المنافذ الحدودية حول افتتاح منفذ المنذرية بحضور المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، وممثل هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، ومدير منفذ المنذرية اللواء شيركو أحمد، وحضرته وكالة شفق نيوز، وتم التطرق الى كيفية دخول الزائرين لزيارة الامام الحسين.

كما ناقش المؤتمر الاجراءات الأمنية في منفذ المنذرية الحدودي واستقبال الزائرين القادمين لإحياء المناسبات الدينية في مدينة كربلاء، فضلا عن الاستعدادات الأمنية ضمن قاطع ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من أربعة آلاف زائر دخلوا من منفذ المنذرية حتى الان"، مشيرا الى "انتشار لمختلف صنوف القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين دخول الزوار".

واكد المصدر ان "الأيام المقبلة ستشهد دخول الكثير من الزوار وقد يصل عددهم الى 12 الف زائر".

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