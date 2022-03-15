صور.. العراق يعثر على قطعة اثرية فريدة من نوعها

شفق نيوز/ أعلنت البعثة "العراقية – الالمانية" الاثارية المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن العثور على قطعة فنية اثرية فريدة من نوعها قاد بشكل اولي لاكتشافها احد حراس المواقع الأثرية قبل 10 سنوات.

وقال معاون مدير مفتشية اثار المثنى، ( جنوبي العراق) فاضل عبد العباس لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق الاثاري الألماني العراقي المشترك تمكن من تنقيب إحدى المناطق الاثرية في اثار الوركاء والتي تعود لعصر فجر السلالات"، مبيناً أن "الفريق يعلن بشكل رسمي العثور على قارب بطول 7 متر وعرض يصل لمتر واحد و40 سنتم، ويتجاوز عمره 4 الاف سنة"،

وأوضح أن "الفريق الاثاري المشترك عثر أيضاً بجانب القارب على نماذج فخارية لبعض الجرار والصحون والقوارب الصغيرة التي تشبه القارب الكبير المكتشف"، مشيراً إلى أن "هذا القارب تم تحديده اول مرة بشكل اولي قبل 10 سنوات من قبل احد الحراس الاثاريين في المنطقة، وتم مسحه لاحقاً عن طريق الجو، كما تم الانتهاء من تنقيبه اليوم بشكل رسمي ".

وأضاف أن "القارب المكتشف بحالة جيدة جداً، وسيتم نقله إلى المتحف الوطني في بغداد لغرض إجراء الترميمات البسيطة عليه"، مبيناً أن "هذا الاكتشاف يعد فريداً من نوعه، وكونه بهذه الحالة الجيدة فإنه يمثل كنزاً ثميناً للعراق".

وأرجع عبدالعباس، سبب "عدم وضعه في متحف المثنى الوطني إلى عدم وجود القاعات المناسبة له، والاماكن التي تسع لمثل هكذا تحف أثرية مهمة".

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه صوراً حصرية تظهر هذا الكنز الاثري الثمين وعملية العثور عليه.