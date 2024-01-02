الدفعة الـ10 .. العراق يرسل 25 طنا من المواد الغذائية والاغاثية الى غزة (صور وفيديو)

شفق نيوز/ اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم الثلاثاء، إرسال 25 طنا من المواد الغذائية والاغاثية الى الشعب الفلسطيني عن طريق طيران القوة الجوية الى مطار العريش في مصر .

وقالت الجمعية في بيان لها إن "طواقم الهلال الاحمر العراقي قامت بإرسال 25 طنا من المواد الغذائية والاغاثية المهداة من العتبة الحسينية الى مطار العريش في مصر تمهيدا لتسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني".

واضاف البيان "ان هذه الدفعة 10 من المواد الغذائية والإغاثية التي تم ارسالها الى الهلال الاحمر المصري لتسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح".

هذا ومازال ارسال المساعدات مستمرا من قبل الحكومة العراقية عبر الجسر الجوي والبحري المتفق عليه مع الحكومة المصرية وعبر تنسيق الهلال الاحمر العراقي مع نظرائه المصري والفلسطيني.