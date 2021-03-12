صور.. العراق يخلي حالات مريضة معقدة إلى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الجمعة، إخلاء وجبة جديدة من الحالات المرضية المعقدة إلى تركيا.

وقالت مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي في الوزارة الدكتور رياض شلتاغ، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مستمرة بتوفير فرص علاجية للمرضى الذين يصعب علاجهم داخل العراق من خلال استقدام الفرق الطبية الاجنبية الكفوءة او من خلال اخلاء الحالات المرضية المعقدة والتي يصعب علاجها داخل العراق وشمولها ببرنامج الاستقدام والاخلاء الطبي وفق القوائم المحددة من قبل اللجان الطبية الاستشارية لوزارة الصحة".

وأشار إلى "إتمام كافة اجراءات اخلاء وجبة جديدة من المرضى العراقيين مع مرافقيهم الى المستشفيات التركية وشملت هذه الوجبة ٣٠ مسافر لإجراء عمليات (زراعه نخاع العظم، وزراعه الكبد، والاورام المعقدة)".

وأكد شلتاغ "تكفل وزارة الصحة بكافة نفقات سفر المرضى وعلاجهم لحين عودتهم معافين إلى العراق".