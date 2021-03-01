صور.. العراق يتسلم رسمياً اول دفعة من لقاح كورونا

شفق نيوز/ تسلم العراق بشكل رسمي فجر الثلاثاء، طائرة محملة بأول دفعة من جرعات لقاح كورونا إلى مطار بغداد الدولي.

والطائرة قادمة من الصين ومحملة بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وهذه الكمية عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن اللقاح سيتم توزيعه مباشرة على دوائر الصحة ببغداد، تليها المحافظات، وسيتم إنطلاق عملية التلقيح بدءاً من اليوم الثلاثاء في العاصمة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد كمية مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى البلاد.

إلى جانب هذا اللقاح، تعاقد العراق على شراء 16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و1.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك.