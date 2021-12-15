صور .. العراق وإيران يتبادلان رفات أكثر من 60 جنديا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم الأربعاء تبادل رفات عشرات الجنود مع الجانب الإيراني من الذي سقطوا في الحرب التي اندلعت بين الجانبين، والتي استمرت لعدة سنوات في ثمانينات القرن المنصرم.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم، إن دائراتها القانونية - مديرية حقوق الإنسان تسلمت أربع رفات "لشهداء" عراقيين مجهولي الهوية عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية وتسليم الجانب الإيراني (٥٧) رفاتاً من ضمنها (٣٣) رفاتاً من معلومي الهوية خلال عمليات البحث المشترك ضمن قاطع عمليات (البصرة وميسان) عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة .

وأضاف البيان أن العملية جرت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم إيداع الرفات المستلمة في مستودعات حفظ الرفات في شعبة تسلم وتسليم "الشهداء" في البصرة - الزبير تمهيداً لنقلها الى الطب العدلي في العاصمة بغداد لإكمال الفحوصات الطبية.