صور.. العثور على أوعية فخارية تعود للعصور القديمة في النجف

شفق نيوز/ عثر في محافظة النجف، اليوم الاحد، على أوعية فخارية تعود للعصور القديمة في احدى مناطق المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إحدى الشركات العاملة على انشاء مشروع خط المجاري الناقل للمناطق الشمالية بمحافظة النجف عثرت، اليوم، على اوعية فخارية اثرية اثناء عملها على حفر مسار الخط الناقل قرب مطار النجف الدولي.

وأوضح مراسلنا أنه تم نقل الاوعية الفخارية الاثرية إلى مديرية آثار النجف، لغرض فحصها والتأكد من الحقبة الزمنية وتأريخ عملها.

وغالباً ما تتسلم دوائر مفتشية الاثار بمحافظات الجنوب والفرات الاوسط، عدداً من القطع الاثارية بعد العثور عليها من قبل مواطنين او عمال شركات بناء.