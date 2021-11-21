صور .. العثور على مئات القطع الأثرية في بغداد تعود لعصور "فرثية وسلوقية"

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم يوم الأحد العثور على أكثر من ثلاث مئة قطعة اثارية تعود لعصور فرثية وسلوقية في العاصمة بغداد.

وقال شلغم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنَّ الملاكات الآثارية والفنية العاملة في الفرق التنقيبية جنوبي شرقي مدينة بغداد عثرت على هذه القطع خلال عمل الفرق التنقيبية في منطقة النهروان،موضحاً أنَّ الدائرة تعمل على متابعة الفرق التنقيبية المحلية والأجنبية في محافظات العراق كافة؛ بهدف الاطلاع على المكتشفات العمارية للبعثتين واللقى الآثارية التي تم العثور عليها.