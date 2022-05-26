صور.. العثور على رفات شخص مجهول الهوية تحت أنقاض الموصل القديمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بالعثور على رفات مجهول الهوية تحت الأنقاض في مدينة الموصل القديمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريق البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في نينوى، عثر على رفات عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية في منطقة الكوازين بمدينة الموصل القديمة".

وأشار إلى "تسليم الرفاة إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

ومنذ تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش أواخر العام 2017، تعثر فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني والمنظمات المدنية على جثث ورفات أشخاص بعضها تعود لعناصر تنظيم داعش، وأخرى إلى ضحايا التنظيم، إلى جانب مدنيين قضوا أثناء معارك تحرير مدينة الموصل.