صور.. العتبة العباسية تزرع الأشجار في مدارس كربلاء لتحسين البيئة

شفق نيوز/ أعلنت العتبة العباسية، يوم الخميس، عن قيامها بحملة تطوعية لتشجير المدارس في محافظة كربلاء، كبادرة لتوسيع الرقعة الخضراء والتشجيع على تحسين البيئة.

وقال مسؤول شعبة مجموعة مشاتل الكفيل، التابعة للعتبة العباسية، مصطفى الموسوي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن الحملة "تشمل رياض الاطفال الحكومية والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مركز مدينة والاقضية والنواحي".

واضاف أن "عدد المدارس التي شملتها الحملة لغاية الآن 180 مدرسة لغاية اللحظة والإقبال واسع جدا من قبل إدارات المدارس لشمولها بالحملة"، مبينا ان "إجراءات التقديم للشمول بالحملة لا تتطلب سوى ملء استمارة فقط من قبل مدير المدرسة او المعاون او احد المعلمين في الموقع الرئيسي لمجموعة مشاتل الكفيل مع إرفاق هوية مقدم الطلب مع الاستمارة".

وتابع "بعد ملء الاستمارة يقوم فريق من مجموعتنا بالكشف الموقعي على المدرسة لتحديد عدد الأشجار ونوعيتها، ومن ثم تتم المباشرة بالعمل"، مؤكدا أن "هذا الدعم مجاني والهدف منه زيادة الرقعة الخضراء في المدينة وتلطيف الأجواء ونشر ثقافة التشجير".

واوضح الموسوي "الاشجار التي يتم شتلها تتميز بأنها مقاومة لأجواء مدينة كربلاء، بالإضافة إلى فصائل من الأشجار قليلة الانتشار نعمل على إكثارها في المحافظة"، مشيرا الى انه "يتم زراعة من 25 الى 30 شجرة في المدرسة الواحدة بحسب طبيعة المكان ومدى الرعاية".

وختم بالقول أن "أهم الأشجار التي يتم زراعتها هي، السدر، والزيتون، والنارنج، وأكاسيا مصرية، واكاسيا سلجنا، وفرشة الزجاج، واستركوليا لوريدا، ومورينجا اوليفيرا، وبومباكس، وجاكراندا، وبونسيانا حمراء، والبيزيا لبخ، وترميناليا ايفورنسز، ويوكالبتوس".