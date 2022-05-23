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صور.. العاصفة الترابية تجتاح الموصل وتغطي سماءها

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-23T13:59:16+0000
صور.. العاصفة الترابية تجتاح الموصل وتغطي سماءها

شفق نيوز/ اجتاحت العاصفة الترابية، يوم الإثنين، مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العاصفة التي ضربت المدن العراقية فجر اليوم الإثنين، وصلت الى الموصل وأن أجواء المدينة الآن مغبرة وستشتد تدريجياً في الساعات المقبلة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، اجواء مدينة ام الربيعين حيث تصاعد الغبار في سماء المدينة، فيما بدت شوارعها خالية حيث يلتزم التزام الاهالي المنازل.

واجتاحت فجر اليوم الإثنين موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان، بحسب مصادر الأرصاد الجوية، وسيستمر تأثير الموجة حتى منتصف ليل الاثنين.

وكانت الحكومة العراقية، اعلنت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة لليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، المقررة الأثنين إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء).

كما أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر اليوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة، قبل ان تعلن استئناف الرحلات لاحقاً.

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