صور.. الضيف الثقيل يطل برأسه على بغداد

شفق نيوز/ استفاق البغداديون، يوم الاثنين، على موجة جديدة من الغبار غطت سماء العاصمة.

وهذه العاصفة الترابية أقل شدة من سابقاتها اللواتي اجتاحت العاصمة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الأجواء حيث غطى التراب سماء بغداد، وتسبب بتقليل مدى الرؤية في شوارعها.

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تعرض العراق لعدة عواصف ترابية، حيث يعاني البلد من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

وأعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد انحسار العاصفة الترابية التي تجتاح العراق.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نوضح لمسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار كافة، عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".

وبينت ان "مدى الرؤية وصل إلى 700 متر، بعد توقف حركة الملاحة صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة في المطار".