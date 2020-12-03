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صور.. الصحة تنفذ حملة خاصة لكشف كورونا في مدارس مدينة الصدر

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-03T12:55:08+0000
صور.. الصحة تنفذ حملة خاصة لكشف كورونا في مدارس مدينة الصدر

شفق نيوز/ اعلن مدير الصحة الأولية في مدينة الصدر باسم عبود الكناني، يوم الخميس، عن تنظيم حملات صحية للكشف المبكر عن اية حالات إصابة بفيروس كورونا في المدارس.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ بداية العام الدراسي الجديد انطلقت فرق قطاع الرعاية الصحية الأولية في مدينة الصدر لفحص طلبة المدارس الذين باشروا بالدوام".

وأضاف ان "الفرق تقوم بفحص الطلاب من خلال الفحص السريع للتحري عن فيروس كورونا، وفي حال ظهور حالات إيجابية يتم اخذ مسحة من الانف والبلعوم وارسالها الى المختبرات للتأكد منها".

وتابع الكناني انه "اذا ثبتت الإصابة يتم حجر الطلبة المصابين ويتم التعامل مع الملامسين أيضا"، مؤكدًا ان "هذه الحملات مستمرة طيلة أيام الأسبوع ولكل المراحل الدراسية للتأكد من خلو المدارس من كورونا".

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