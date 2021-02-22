صور.. الصحة العراقية تنشر مفارز طبية ببغداد وسط التزام غير مسبوق بالكمامة

شفق نيوز/ بعد أيام قلائل من إعلان السلطات الصحية في بغداد، عن دخول السلالة المتحورة من فيروس كورونا الى العراق، أظهر أهالي العاصمة التزاما كبيرا في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، ومنها الحظر الجزئي والشامل، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، التزام المواطنين في ارتداء الكمامة لاسيما في منطقة الشورجة (عصب الاقتصاد) وسط العاصمة بغداد، فضلا عن قيام وزارة الصحة بنشر مفارز طبية لتوعية المواطنين باهمية الكمامة وتوزيعها عليهم.

وفرضت السلطات العراقية حظرا شاملا على التجوال أيام (الجمعة والسبت والأحد) على أن يكون الحظر جزئياً أيام (الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس) ويبدأ من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة فجراً، إلى جانب تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، وإغلاق المساجد والحسينيات وقاعات الأعراس).

وتظهر الصور أدناه المفارز الطبية المنتشرة في منطقة الشورجة، والتزام المارة في ارتداء الكمامة.

وكان وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي قد أكد أمس الأحد (٢١ شباط ٢٠٢١)، أن منذ بداية تفشي السلالية الجديدة أصبحت نسبة الدخول إلى المستشفيات بشكل "ملفت للنظر"، وازدادت نسبة المرضى الراقدين من 700 مريض الى 1596 مريضا، وعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة.

كما أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة بإقليم كوردستان أمس الأحد (٢١ شباط ٢٠٢١)، بتسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في محافظة أربيل.