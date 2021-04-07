صور .. السيطرة على حريق اندلع في مستشفى لمصابي كورونا في النجف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الأربعاء اخماد حادث حريق داخل مستشفى الحكيم في النجف

وقالت المديرية في بيان اليوم إن فرقها تمكنت من التدخل والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل ردهات الشفاء لمصابي كورونا في الطابق الاول في مستشفى الحكيم الواقع مركز محافظة النجف .

ووفقا للبيان فإن تم اخلاء جميع المصابين من داخل ردهات للمستشفى وتطويق النيران واخماد الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

وطلب الدفاع المدني في بيانه فتح تحقيق بالاعتماد على خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق بادئ الامر .