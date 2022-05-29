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صور.. الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودين تحت ركام "ليلى"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T09:50:15+0000
صور.. الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودين تحت ركام "ليلى"

شفق نيوز/ تواصل فرق الدفاع المدني في العاصمة بغداد، البحث عن عمال مفقودين تحت ركام مطعم "ليلى" في منطقة الجادرية الذي تعرض للانهيار الكامل.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، جهود منتسبي الدفاع المدني وهم يواصلون البحث لانتشال جثث العمال او انقاذهم حيث لم تعرف حتى الآن الخسائر البشرية جراء انهيار المطعم الذي تعرض لانفجار مجهول.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، افاد مصدر أمني، بانهيار مبنى مطعم (ليلى) الواقع ضمن شارع الوزراء في منطقة الجادرية نتيجة انفجار مجهول.

ووفقًا للمعلومات الاولية فإن "الانفجار حصل نتيجة خلل في منظومة الغاز".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "اغلب العمال كانوا موجودين في سرداب المطعم الذي يستخدم للطبخ"، لافتا الى أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث للبحث والانقاذ".

وأشار الى ان "الدفاع المدني ونجدة بغداد تمكنا من اخلاء 3 مصابين كحصيلة أولية".

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان عن وجود اشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار.

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