صور .. الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص و يخمد حريقا داخل بناية تجارية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، بأن فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق متخذة كمكاتب تجارية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنقاذ تسعة أشخاص محتجزين داخل البناية في منطقة شارع السعدون وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن فرق الإطفاء استنفرت وزجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والإنقاذ من خلال نوافذ البناية الخارجية لتنهي الفرق أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية، وفقا للبيان.